UPDATE 18:17- Turistii vor fi ajutati de jandarmi sa ajunga pe jos la Pestera si apoi vor fi transportati cu autovehiculele la Busteni, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita.

Turistii au urcat la cabana Babele cu telecabina, insa din cauza vantului puternic aceasta nu mai poate circula, persoanele respective nemaiputandu-se intoarce la Busteni.

''Toti turistii vor fi coborati pe jos pana la Postul Jandarmeriei Montane Pestera cu ajutorul jandarmilor si salvamontistilor, dupa care vor fi preluati cu mai multe microbuze si autovehicule de la inspectoratele de jandarmi Dambovita, Arges si Prahova si transportati la Busteni'', a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IJJ Dambovita, Ciprian Vataselu.

Potrivit reprezentantilor IJJ Dambovita, primul apel al turistilor ramasi blocati la cabana Babele, pentru a semnala situatia in care se afla, a fost facut prin sistemul unic 112, la ora 15,22.

"Avem 135 de turisti blocati la Babele. Din cauza conditiilor meteo, vant, telecabina nu mai poate circula. De la Pestera deja au urcat sase colegi jandarmi de la Dambovita. Ei sunt insotiti de trei salvamontisti. Din Prahova ne deplasam 12 jandarmi cu cinci auto . Avem mijloace suficiente - microbuze, autobuze, tot ce trebuie pentru a-i aduce in siguranta", a spus seful Jandarmeriei Prahova, adaugand ca toti turistii vor fi coborati in seara aceasta.

El a evitat sa spuna cat timp ar putea dura operatiunea de salvare, aratand ca depinde si de conditiile meteo dar si de faptul ca in grup sunt copii. Potrivit acestuia, un traseu in conditii normale poate fi facut in aproximativ o ora si jumatate, scrie Agerpres.