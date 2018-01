De cate ori nu s-a intamplat sa vrei sa mergi la baie si pisicuta sa se tina dupa tine, iar in momentul in care inchizi usa sa inceapa sa miaune?

Potrivit cercetatorului Mikel Delgado de la School of Veterinary Medicine de la UC Davis, citat de inverse.com, "exista cateva motive care le fac pe pisici sa isi doreasca sa intre in baie cu omul. Litiera se poate gasi acolo, asadar, camera are mirosul pisicii. Probabil, pisicile stiu ca atunci cand suntem la toaleta, se pot bucura de toata atentia noastra".

In egala masura, "se poate ca pisicile sa prefere suprafetele netede ale chiuvetelor si cazilor", adauga specialistul, potrivit descopera.ro.