Potrivit IPJ Dolj, sambata dimineata, politistii Sectiei Rurale Daneti au fost sesizati de o femeie din Craiova cu privire la faptul ca tatal sau a plecat de acasa. Batranul era diagnosticat cu afectiuni neuro-psihiatrice, cu dificultati majore de orientare in timp si spatiu si de comunicare, iar in momentul disparitiei, acesta era imbracat sumar si avea la el un telefon mobil.

"In primele ore dupa sesizarea disparitiei batranului, forte politienesti din cadrul Sectiei Rurale Daneti impreuna cu voluntari civili au procedat la cautarea persoanei in proximitatea zonei de disparitie si arealul invecinat al localitatii de domiciliu, insa fara rezultat. Avand in vedere acest lucru, coroborat cu informatiile operative preliminare, s-a stabilit faptul ca batranul se afla intr-o stare de real pericol in ceea ce priveste viata si integritatea corporala, astfel ca gestionarea activitatilor operative a fost preluata de catre Serviciul de Investigatii Criminale, sub coordonarea sefului IPJ Dolj. In continuare a fost dispusa punerea in urmarire a barbatului la nivel national si a fost substantial marit numarul echipelor de cautare, dar si suprafata de cautare. In plus, au fost deplasate la fata locului echipe canine de scotocire si urma, precum si un elicopter dotat cu echipament de termoviziune care a survolat zona de cautare a persoanei disparute", precizeaza IPJ Dolj.

Cu ajutorul echipelor canine de scotocire, din care au facut parte cainii politisti Tama si Veva, batranul a fost gasit sambata la o distanta de aproximativ 7 kilometri de domiciliu, intr-o zona cu vegetatie inalta, in apropierea canalului magistral de irigatii de pe raza comunei Amarastii de Jos, scrie Agerpres.

Batranul era constient si nu prezenta urme vizibile de violenta. Pentru ca se afla intr-o o stare usoara de hipotermie, a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Dolj in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate.