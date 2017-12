Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, pana pe data de 2 ianuarie 2018, in toata tara, peste 8.000 de politisti cu aproape 4.000 de autospeciale si 100 de caini de serviciu vor fi la datorie, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica.

Din totalul politistilor angrenati suplimentar, peste 5.100 sunt politisti de ordine publica, aproape 1.400 sunt de la rutiera, iar restul sunt de la celelalte structuri, respectiv politia transporturi, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, luptatori de interventie rapida si politisti de la arme, explozivi si substante periculoase.

Politistii de la transporturi vor patrula zilnic in peste 200 de statii si triaje de cale ferata, in aproape 200 de trenuri, in 11 aerogari (internationale si nationale), precum si in 14 porturi la Marea Neagra sau pe Dunare.

"In plan operational, in perioada Revelionului, raspunsul la potentialele situatii de urgenta va fi asigurat, zilnic, de peste 5.100 de pompieri salvatori care actioneaza cu 2.900 mijloace tehnice. Numarul efectivelor poate fi suplimentat in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare.

Urgentele medicale vor fi acoperite, la nivel national, prin intermediul celor 254 echipaje de prim ajutor calificat SMURD, 26 unitati de terapie intensiva mobila, 8 ambulante de terapie intensiva mobila specializate in tratament neonatologic si 42 autospeciale pentru transport personal si victime multiple, precum si 38 de senilate", se arata intr-un comunicat IGSU.

Cu prilejul Revelionului, sunt preconizate a se desfasura 150 de manifestari publice de amploare (concerte, spectacole de datini si obiceiuri de iarna), la nivel national, la care sunt asteptate sa participe peste 300.000 de persoane.