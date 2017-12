Pana la ora 15.00, in zonele de munte ale judetelor Bistrita-Nasaud si Maramures, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor atinge 80...100 km/h. De asemenea, temporar, ninsoarea viscolita va reduce vizibilitatea, arata meteorologii.

Pana la ora 16.00, in zonele de munte ale judetelor Suceava si Neamt, la altitudini de peste 1700m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 90...100 km/h, spuberand si viscolind zapada.

Pana la ora 14.00, este in vigoare si un cod galben de ceata in judetul Vaslui, unde aceasta va determina scaderea vizibilitatii local sub 200m, izolat sub 50 m. Temperaturile sunt negative, ceea ce determina, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului. Ceata se va semnala indeosebi pe vai.