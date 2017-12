"In seara de 31.12.2017, incepand cu ora 19.00, in Piata George Enescu, va avea loc 'Revelionul 2017-2018'.



Organizatorul estimeaza ca la acest eveniment vor participa aproximativ 30.000 de persoane.



Circulatia rutiera va fi restrictionata dupa cum urmeaza:



- pe str. Benjamin Franklin, intre Calea Victoriei si str. Nicolae Golescu, pana pe 02.01.2018, orele 09:00;



- pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si str. Ion Campineanu; pe str. Stirbei Voda, intre str. Luterana si Calea Victoriei, str. George Enescu, str. Episcopiei, str. C-tin Esarcu, str. Dem I. Dobrescu, str. C. A. Rosetti in perioada 31.12.2017, orele 17:00 si 01.01.2018, orele 05:00.



- in data de 31.12.2017, restrictiile se vor face gradual, in functie de afluenta publicului spectator.



Rute ocolitoare:

- Piata Victoriei – Bd. Lascar Catargiu – Piata Romana – Piata Universitatii – Piata Unirii;

- Piata Victoriei – Str. Buzesti – Str. Berzei – Str. Vasile Parvan – Splaiul Independentei", anunta Politia Romana.