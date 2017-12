"Tot respectul pentru regele Mihai, pentru ce a reprezentat in istorie, pentru ce a fost pana la moarte. El a fost sef de stat. De aici pana la a da drepturi urmasilor unui sef de stat... Iertati-ma, dar mai avem fosti sefi de stat care au urmasi in viata. (...) Noi nu suntem monarhie. Romania, constitutional, este o republica.", a precizat seful Executivului la Romania TV.

"De ce sa ramana (Palatul Elisabeta, n.r.) in posesia Casei Regale? Pot sa il inchirieze daca doresc. Eu am vorbit la Regia Autonoma a Protocolului de Stat, prin intermediul careia statul detine imobilul, sa le faca o oferta de chirie, daca doresc. Ca daca tot le trebuie, eu inteleg ca au de unde sa plateasca, ca li s-au retrocedat o multime de lucruri. De ce sa nu dam palatul Camerei de Comert si Industrii sau la alti copii ai unor fosti sefi de stat? (...) (Palatul Elisabeta l-a primit, n.r.) in folosinta Regele Mihai in calitate de fost sef de stat. Punct. Si inca niste zeci de milioane pentru partea de functionare a palatului si pentru servicii de suport... Iertati-ma... Exageram", a mai mentionat el, citat de digi24.ro.