"Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa o aplice ca si executiv, este o echilibrare si o justitie sociala, fiindca in anumite domenii anumite lefuri - care da, vor scadea - au luat-o razna complet. (...) Angajati la stat, care aveau lefuri de doua, de trei, de patru ori cat presedintele Romaniei", a precizat seful Executivului la Romania TV.

Prim-ministrul a dat asigurari ca salariile vor creste in anul care urmeaza, scrie dcnews.ro.

"Acolo unde exista normalitate, la cei mai multi dintre romani, marea majoritate de fapt, salariile vor creste. O sa ajunga pana in 2022 la plafonul stabilit prin lege. (...) La unii cresc cu 5% incepand cu ianuarie, 4,7%, apoi din martie cu inca 25%, la altii cresc de la inceputul anului cu 25%, in functie de categoriile sociale. Important este ca la toata lumea va creste, repet, cu exceptiile stabilite prin lege, (...) unde anumite excese nu se mai regasesc", a mentionat prim-ministrul.

Salariile nu vor scadea dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat

"Daca vorbim despre angajatii la stat, lucrurile sunt foarte clare. Statul evident ca va respecta logica si spiritul legii. Daca vorbim de angajatul la privat, acolo este foarte simplu. Legea ii da posibilitatea ca, pastrand cheltuielile cu angajatul, angajatorul sa mareasca salariul angajatului. Chiar daca pentru inceput, in unele cazuri, este vorba despre sume foarte mici, 2, 3, 10, 15 lei. Cel mai mare castig (...) il vor avea pe termen lung, in sensul ca va creste contributia la fondul de pensii, la Casa de Asigurari Sociale, si va beneficia de o pensie cu 10, 15, 20% mai mare", a punctat Tudose, citat de ziare.com