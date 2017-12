Cercetarea releva ca 17% dintre respondenti sunt multumiti de directia in care merge Romania, 7% cred ca lucrurile nu merg nici intr-o directie buna, nici intr-una gresita, iar 2% nu stiu.

Femeile, comparativ cu barbatii, considera ca lucrurile in tara merg intr-o directie gresita in pondere usor mai ridicata (78% la 71%). Cei mai multi care apreciaza ca lucrurile merg intr-o directie gresita (81%) au intre 36 si 50 de ani.

Potrivit sondajului, 40% sustin ca nu prea sunt multumiti de felul in care traiesc, 36% - destul de multumiti, 19% - deloc multumiti, 4% - foarte multumiti, iar 1% nu stiu sau nu au raspuns. Cercetarea releva si ca 45% dintre respondenti sunt de parere ca anul 2017 a fost mai prost ca 2016, 30% - la fel, 24% - mai bun, iar 1% nu stiu sau nu au raspuns.

La intrebarea cum considera ca vor trai peste un an, 46% dintre romani au raspuns ca mai prost, 26% - mai bine, 25% - la fel si 3% nu stiu sau nu au raspuns. Tot 46% dintre respondenti cred ca 2018 va fi mai prost ca 2017 pentru Romania, 28% - mai bun, 24% - la fel, iar 2% nu stiu sau nu au raspuns.

Cele mai importante evenimente ale anului

27% dintre romani s-au declarat ingrijorati in acest an de criza politica, 24% - de cresterea preturilor, 15% - de frica de boala, 13% - de lipsa locurilor de munca, 6% - de lipsa sau reducerea veniturilor, 5% - de nesiguranta locurilor de munca, 4% - de lipsa de perspectiva, 2% - de singuratate, 3% - de altceva, 1% - de nimic si 1% nu stiu sau nu au raspuns.Cele mai importante evenimente ale anului sunt considerate decesul regelui Mihai si protestele din ianuarie-februarie, in proportie de 8% fiecare, dupa care urmeaza Ziua Nationala - 5%, cresterea salariilor sau a pensiilor - 4%, Ordonanta 13 sau legile justitiei - 3%, schimbarea guvernului Grindeanu - 2%, criza politica - 2%, alegerile parlamentare sau preluarea puterii de catre PSD - 1%, altceva - 7%, niciunul - 7%, iar 53% au raspuns ca nu stiu sau nu au dorit sa dea un raspuns.

56% dintre romani declara ca sunt deloc multumiti de politica romaneasca din 2017, 34% - nu prea multumiti, 8% - destul de multumiti, 1% - foarte multumiti, iar 1% nu stiu sau nu au raspuns.

Conform sondajului, 30% dintre respondenti cred ca schimbarea legilor justitiei a fost evenimentul major al anului, 28% - manifestatiile impotriva Ordonantei 13, 17% - majorarea salariilor bugetarilor, 12% - schimbarea Guvernului, 8% - reforma fiscala, 4% - nu stiu sau nu au raspuns si 1% - altul.

Increderea romanilor

Romanii au multa incredere in Uniunea Europeana (38%), primar (31%), mass-media (31%), presedintele tarii (28%), BNR (24%), organizatii neguvernamentale (22%), FMI (17%), prim-ministru (16%), Parlament (11%) si partidele politice (8%).

Cei mai multi dintre romani (47%) considera ca Guvernul este responsabil de felul in care au mers lucrurile in Romania, 23% - Parlamentul, 22% - presedintele, 4% - BNR, 1% - altcineva si 4% nu stiu sau nu au raspuns.

64% dintre romani cred ca Romania ar trebui sa aiba o relatie mai buna cu Germania (64%) si cu SUA (57%).

Sondajul releva ca 20% dintre respondenti sunt de parere ca iesirea din comunism sau Revolutia din 1989 este cea mai mare realizare a Romaniei din ultimii 100 de ani, 15% - cred ca Marea Unire, 8% - aderarea la UE, 7% - regimul comunist, 1% - libertatea, 1% - aderarea la NATO, 1% - constructiile de anvergura, 1% - perioada monarhiei, 1% - obtinerea independentei, 1% - pacea, 1% - intoarcerea armelor in cel de-al Doilea Razboi Mondial, 1% - perioada interbelica, 1% - achitarea datoriei externe si 4% alta.

Cel mai mare esec al Romaniei din ultimii 100 de ani

La intrebarea despre cel mai mare esec al Romaniei din ultimii 100 de ani, 33% dintre respondenti nu au raspuns, iar 10% considera ca acesta a fost Revolutia din 1989 sau caderea comunismului, 8% - conducerea de dupa 1989, 7% - era comunista, 5% - conducerea actuala, 4% perioada post comunista, 4% - distrugerea industriei, 3% lipsa locurilor de munca sau migratia fortei de munca, 3% - situatia precara economico-financiara, 2% - abdicarea regelui sau renuntarea la monarhie, 2% - saracia, 2% - coruptia, 2% - pierderea Basarabiei, 1% - intrarea si activitatea din al Doilea Razboi Mondial, 1% - intrarea in UE, 1% - ocuparea tarii de catre rusi sau alianta cu rusii, 1% - neintrarea in Schengen, 1% - lipsa unitatii in tara si 10% - altceva.

Cei mai multi dintre romani considera ca pentru urmatorii zece ani crearea locurilor de munca (19%) ar trebui sa fie prioritatea guvernantilor, urmata de cresterea nivelului de trai (14%), respectarea promisiunilor (14%), performanta (9%), cresterea veniturilor populatiei (5%), imbunatatirea starii sistemului de invatamant (4%), combaterea coruptiei (4%), imbunatatirea sistemului sanitar (3%), dezvoltarea infrastructurii rutiere (3%), elaborarea de legi coerente (2%), stabilitatea politica (2%), consolidarea pozitiei Romaniei pe plan extern (1%), coeziunea romanilor (1%), asigurarea independentei sau autonomiei statului (1%), unirea cu Republica Moldova (1%), 3% - alt raspuns, 14% - nu stiu, iar 2% nu au raspuns.

Sondajul a fost realizat in perioada 6-8 decembrie pe un esantion de 1.627 de persoane de peste 18 ani si are o marja de eroare de plus/minus 2,5%.