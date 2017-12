Pana la ora 10.00, in zona de munte a judetului Harghita se vor inregistra precipitatii mixte care pe arii restranse vor favoriza depunerea de polei.

Pana la ora 11.00, in judetele Constanta si Tulcea, se vor semnala intensificari locale ale vantului care la rafala vor atinge 55 - 60 km/h, iar ca fenomene asociate - ploaie.

Pana la ora 12.00, in judetul Caras-Severin (Baile Herculane, Bania, Bozovici, Cornea, Dalboset, Eftimie Murgu, Iablanita, Lapusnicel, Lapusnicu Mare, Mehadia, Prigor, Sopotu Nou, Toplet) ceata va determina reducerea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.