La postul montan de jandarmi s-a prezentat un barbat care spunea ca este de la SPP si le-a cerut jandarmilor sa le foloseasca toaleta din sediu, anunta Jandarmeria Hunedoara, joi, intr-un comunicat de presa.

Oamenii legii l-au considerat suspect si i-au cerut sa se legitimeze si sa le arate ce are in bagaje. In acel moment, jandarmii au descoperit ca barbatul avea mai multe bancnote de 1, 5, 10 si 50 de lei, pomelnice si mai multe obiecte bisericesti.

Dupa ce au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere de la schitul din statiunea Straja, oamenii legii au descoperit ca barbatul furase bunuri din biserica.

"Intrebat despre fapta comisa, barbatul a refuzat sa faca orice fel de afirmatie sau sa dea vreo declaratie precum si sa semneze orice act procedural sau de alta natura", se arata in comunicat, potrivit Digi24.ro.

In total, barbatul a furat bunuri si suma de 980 de lei. Acestea au fost predate staretului, iar barbatul a ajuns la Politia Lupeni, unde se vor continua cercetarile.