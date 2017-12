5 experiente spectaculoase pe care nu trebuie sa ti le refuzi din 2018:

1. Fii la zi cu tehnologia

Suna ciudat cand o spunem asa, nu? Dar tehnologia avanseaza de la an la an, iar fiecare pas in urma poate fi foarte greu de recuperat, cu timpul. In plus, tehnologia inseamna, acum, mai mult ca oricand, cea mai spectaculoasa experienta de distractie si de socializare posibila. Iar aici una dintre cele mai importante noutati din ultimii ani este tehnologia VR, care vine cu un pachet complet de entertainment pentru tine si familia ta. Este foarte important cum alegi ochelarii VR, pentru a nu rata posibilitatea unei experiente totale. Daca te-ai decis ce vrei, atunci urmatorul pas e sa-i conectezi la un smartphone de calitate, precum un Samsung Galaxy S7, iar de aici incolo, crede-ne, nu iti vei mai lua ochii de la acest gadget extrem de distractiv.

2. Nu mai visa la calatorii, fa-ti bagajul si du-te acolo unde ti-ai dorit mereu

Daca si tu faci parte din categoria oamenilor care deseori isi spun ca “toata viata am visat sa calatoresc aici, dar…”, atunci este timpul sa faci un efort si sa mergi acolo unde ti-ai dorit tot timpul. O calatorie inseamna, in primul rand, o experienta de viata. Vei fi in contact cu noi culturi, noi oameni si lucruri extrem de diferite fata de cele cu care esti obisnuit acasa. Stim ca nu este simplu sa urci direct in avion si sa pleci oriunde ai vedea cu ochii, dar poti invata sa strangi bani pentru o calatorie mai lunga si poate intr-un loc mai indepartat. Cu putina disciplina financiara si un buget clar si bine alcatuit, este posibil sa ajungi la o suma de bani pe care ti-o poti permite ca sa-si faci acea vacanta care te va relaxa complet. Vei vedea ca o vacanta lunga te va deconecta de la rutina zilnica a lucrurilor pe care trebuie sa le faci si care te streseaza mereu.



3. Fa un tur complet al experientelor culinare

Daca nu calatoriile sunt pasiunea ta cea mare, ce-ai spune despre o experienta culinara completa? Sigur vei gasi restaurante cu specific asiatic sau sudamerican, dar si din diferite zone europene, pe care le poti incerca macar de doua ori pe luna. Experientele culinare din mai multe regiuni ale lumii iti pot deschide si tie orizontul in aceasta directie. Vei fi mai creativ in bucatarie si vei iesi din rutina lucrurilor clasice pe care le mananci in fiecare zi.



4. Invata o limba straina

Provoaca-te putin si incearca sa studiezi o limba noua. Faptul ca ai terminat scoala acum multa vreme nu inseamna neaparat ca te-ai oprit din invatat. Fiecare dintre noi poate invata in fiecare moment din viata sa, iar procesul invatarii unei limbi noi straine te va face sa te simti mai confortabil in situatii in care nu tu esti in control. In plus, dovada clara ca astazi vei cunoaste ceva in plus fata de ieri te va ajuta sa ai mai multa incredere in tine.



5. Iesi din mediul tau

Nu trebuie sa inveti o meserie noua pe care sa o practici la nivel profesional. Daca lucrezi mai mereu la birou, incearca sa inveti sa faci ceva practic, cu mainile tale. Exista cursuri de specializare si ai putea descoperi talente ascunse care te vor relaxa, te vor ajuta sa fii mai creativ si sa te redescoperi chiar. O experienta de acest fel, noua, nu iti va consuma foarte mult timp, dar va avea beneficii neasteptate.

Spune-ne si noua care dintre aceste exemple expuse mai sus ti-a facut mai mult cu ochiul?