„Erau asteptati sa vina la noi la masa, ca asa stabilisem. De obicei veneau sa ne intalnim, familiile noastre erau prietene, asa ca, atunci cand nu au mai dat niciun semn, am incercat sa ii sunam. Cum nu raspundea nimeni la telefon, am devenit ingrijorati, iar peste vreo ora am zis sa trag o fuga pe la ei, sa vad sa nu se fi intamplat ceva“, a declarat Liviu Pilat, potrivit Digi24.ro.

Barbatul isi aminteste ca usa de la intrare nu era incuiata, dar a cerut totusi ajutorul unui vecin, inainte de a patrunde in locuinta.

"Era ca si cum ar fi fost acasa. Mi s-a parut ciudat. Am vorbit la telefon cu sotia mea si ea mi-a dat ideea sa caut un vecin si sa ne uitam impreuna prin casa. Am gasit chiar vecinul de vis-a-vis, care era chiar atunci la masina. Am intrat in casa si am inceput sa luam camerele la rand. Cand am ajuns la etaj si am mers in capat l-am vazut pe el. Am ramas socat si am sunat atunci la 112", isi aminteste cel care a descoperit tragedia.

Apropiatii isi amintesc ca cei doi soti se intelegeau foarte bine.

Din primele investigatii, rezulta ca cei doi au fost in camera de zi, unde au baut vin in timp ce impodobeau bradul.

Medicii legisti au gasit o alcoolemie de 1,7 la Bogdan Maleon si de 2,4 la sotia acestuia.

De asemenea, anchetatorii au aflat ca Anda Maleon trecuse printr-o depresie pentru ca pierduse recent o sarcina.