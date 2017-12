"Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene.

In Romania, Codul muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 – 17 zile de sarbatoare legala. Si in Romania ar trebui introdusa Vinerea Mare ca zi de sarbatoare legala, fiind unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase dintr-un an", se arata in expunerea de motive.

Propunerea legislativa a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata, noteaza cotidianul.ro.