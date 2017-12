In cadrul unui interviu difuzat de Antena 3, presedintele PSD a fost intrebat daca 218 ar putea aduce o nunta: "E posibil", a fost raspunsul social-democratului.

El nu a mai oferit si alte detalii.

In legatura cu situatia sa personala, Dragnea a mai fost intrebat care este cea mai mare ingrijorare in ceea ce priveste anul 2018.



"Nu vreau sa intru in 2018 cu ingrijorari. Eu, in general, sunt un om pozitiv, chiar si in momentele foarte foarte grele. As fi ingrijorat, mi-ar pare foarte rau daca as avea semne ca anul viitor nu putem sa punem in practica programul de guvernare. Este un proiect la care tin foarte mult, m-am atasat sufleteste de acest program care cred ca schimba Romania si nu numai programul de guvernare economic si social, ci si ceea ce vrem sa facem in Parlament. Daca si ceea ce ne-am propus anul viitor vom duce la indeplinire va fi pentru mine o mare satisfactie ca nu am trecut degeaba prin acesti ani dupa ce am castigat alegerile. In plan personal, de unde sa stiu eu (...) ce mai au de gand astia? Mai inventeaza un dosar, doua, trei, zece...", a afirmat Dragnea, citat de stirileprotv.ro.