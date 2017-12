Primul cutremur cu o magnitudine de 3,1 a avut loc la ora 01:33, in judetul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri.

Cel de-al doilea seism cu magnitudinea de 2,4 s-a inregistrat doua ore mai tarziu, la ora 03:25, in judetul Vrancea, la o adancime de 68 de kilometri, scrie digi24.ro.

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.