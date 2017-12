Inspectoratul de Munca (ITM) Hunedoara a declansat o ancheta in acest caz.

"Din primele informatii, se pare ca utilajul prezenta o scurgere de ulei. Tanarul a incercat sa vada de unde provine scurgerea, moment in care presa a intrat in functiune, nu se stie inca in ce imprejurari", a declarat inspectorul sef al ITM Hunedoara, Adrian Bozdog, potrivit Digi24.ro.

Ajunsi la fata locului, medicii l-au gasit pe barbat cu un traumatism cranian grav si in stop cardiac.

"Echipajul cu medic care a intervenit a inceput manevrele de resuscitare si a transportat pacientul la Unitatea de Primiri Urgente din Petrosani. Barbatul a decedat la spital, in ciuda manevrelor de resuscitare", a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, dr. Calin Dumitrescu.

Tanarul lucra ca lacatus-montator la firma de constructii metalice.