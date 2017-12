"Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a SC Tel Drum SA, persoana juridica, si a lui Petre Pitis si Mircea Visan, reprezentanti ai societatii mentionate, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave", se precizeaza intr-un comunicat al DNA, transmis miercuri AGERPRES.

In acelasi dosar au fost trimise in judecata si SC WFA Impex SRL, persoana juridica, dar si Ion Florian, reprezentant al WFA Impex SRL si Neda Florea, reprezentant al Tel Drum SA, fiecare pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave.

Rechizitoriul intocmit de anchetatori

Potrivit rechizitoriului intocmit de anchetatori si trimis judecatorilor, in anul 2015 Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comerciala Tel Drum SA in cadrul programului "Cresterea Competitivitatii Economice", finantat din fonduri europene.

Sursa citata arata ca, la data de 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anuntul de achizitie de bunuri (statia mobila), iar in urma derularii etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarata castigatoare firma WFA Impex SRL, iar dupa depunerea cererii de rambursare in luna februarie 2016 beneficiarul Tel Drum SA a primit in cadrul proiectului suma nerambursabila de 4.849.375 lei, suma apropiata de valoarea maxima eligibila, din care majoritatea, respectiv 4.170.462,5 lei, provenind din fonduri europene.

"In rechizitoriu se arata ca, in cadrul proiectului finantat din bani europeni, reprezentantii Tel Drum SA - Mircea Visan, Petre Petre si Neda Florea - si reprezentantul WFA Impex SRL - Ion Florian au incalcat, pe de o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare si, pe de alta parte, au intocmit documente care atestau fapte si imprejurari nereale (documente utilizate ulterior in obtinerea fondurilor nerambursabile), in sensul ca au simulat procedura de atribuire, reprezentantii Tel Drum SA fiind in realitate cei care au negociat pretul si conditiile achizitiei utilajului de la firma furnizoare, in timp ce WFA Impex SRL a fost doar un interpus scriptic in procedura (aceasta societate nu avea nici experienta si nici capacitatea de a furniza utilajul); au dat firmei WFA Impex SRL informatiile privind derularea proiectului, conditiile de participare si documentatia tehnica inainte de publicarea anuntului de cerere de oferte, prin aceasta eliminand caracterul concurential al procedurii de atribuire si au intocmit si au depus declaratii privind lipsa conflictului de interese intre reprezentantii beneficiarului si ofertant desi WFA Impex SRL era intr-o situatie de afiliere cu Tel Drum SA, iar intre Petre Pitis, Neda Florea si Ion Florian era atat o relatie profesionala cat si una personala, WFA Impex SRL functionand ca o societate satelit pentru Tel Drum SA", se mentioneaza in comunicat.

Mai mult, arata DNA, acestia ar fi marit in mod nejustificat valoarea devizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acord sa achite suma de 200.000 lei fara TVA pentru amenajarea terenului desi terenul era deja amenajat si cimentat, suma de 560.000 lei pentru asistenta pentru montaj (desi acesta se facea sub indrumarea furnizorului principal si cu muncitorii de la Tel Drum SA) si suma de 871.840 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute; ar fi intocmit procesele verbale cu privire la derularea procedurii de atribuire si nota justificativa de atribuire cunoscand ca procesul de atribuire este simulat si ca in cauza exista un conflict de interese care ar fi dus la eliminarea ofertantului WFA Impex SRL din procedura de achizitie (procesele verbale respective au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare) si ar fi intocmit procesele verbale de predare-primire, receptie si punere in functiune, consemnand aspecte nereale in cuprinsul acestora, desi la momentul intocmirii documentelor utilajul nu era complet montat si nici nu era pus in functiune (procesele verbale au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare).

Totodata, precizeaza procurorii, reprezentantii Tel Drum SA si reprezentantul WFA Impex SRL ar fi intocmit, semnat si depus cererea de rambursare din data de 9 februarie 2016 in care este precizata, in mod nereal, perioada 15.09.2015 - 31.12.2015 ca perioada de referinta pentru finalizarea proiectului si faptul ca regulile privind ajutorul de stat, achizitiile publice, protectia mediului si egalitatii de sanse au fost respectate si ar fi intocmit raportul final al proiectului, pentru perioada de referinta 23.12.2015 - 09.02.2016 in care se precizeaza, in mod nereal, ca beneficiarul a realizat toate activitatile prevazute a fi realizate prin proiect cu respectarea clauzelor prevazute in contractul de finantare si sunt mentionate ca justificative procesele verbale de predare-primire si punere in functiune a statiei.

"Documentele cu continut nereal (cererea de rambursare, raportul final al proiectului, procesele verbale de predare-primire, de punere in functiune a statiei mobile, de receptie, declaratia privind lipsa conflictului de interese in cadrul procedurii de achizitie) au fost completate si semnate de reprezentantul legal al beneficiarului Petre Pitis si de directorul de proiect Mircea Visan si Florian Ion, reprezentant al persoanei juridice WFA Impex SRL. Aceste documente cu continut nereal au fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuiala eligibila nerambursabila (din fonduri europene si din bugetul national), suma obtinuta pe nedrept de Tel Drum SA", noteaza anchetatorii.

Procedura prin care Tel Drum SA ar fi achizitionat statia mobila de preparare mixturi asfaltice a fost una simulata

"Ofertantul castigator - firma WFA Impex SRL - este o firma care are o relatie de afiliere cu Tel Drum, ea fiind interpusa intre furnizorul utilajului si beneficiarul Tel Drum cu unicul scop de a majora artificial pretul de achizitie a utilajului si, pe cale de consecinta, de a majora suma nerambursabila obtinuta de Tel Drum SA", mentioneaza anchetatorii.

DNA precizeaza ca Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 4.849.375 lei reprezentand cheltuiala eligibila nerambursabila.

In vederea recuperarii sumei de bani obtinute in mod injust, procurorii au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor persoane fizice Florian Ion, Petre Pitis, Florea Neda si Mircea Visan pana la concurenta sumei reprezentand valoarea fondurilor europene obtinute injust.

De asemenea, au fost instituite masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor persoane juridice Tel Drum SA si WFA Impex SRL, pana la concurenta sumei reprezentand valoarea fondurilor europene obtinute injust.

DNA informeaza ca dosarul are la baza o sesizare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, inregistrata la data de 16 mai 2017.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.