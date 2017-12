"In cursul noptii de miercuri spre joi vantul se va intensifica treptat, la inceput in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Occidentali, iar din dimineata zilei de joi si in Banat si local in Crisana.

In judetele Caras-Severin, Timis si Arad vor fi rafale de 55 ... 75 km/h, iar la munte vor depasi 80 km/h si temporar, pe crestele cele mai inalte ale Carpatilor Meridionali, 90...100 km/h.

Local si temporar vantul va avea intensificari si in regiunile, estice, sud-estice, precum si in cele nord-vestice, dar cu viteze ce se vor situa in general intre 50…55 km/h. Pe arii restranse la munte se vor semnala precipitatii mixte", arata meteorologii.

Atentionarea este in vigoare de joi de la ora 02.00 pana joi la ora 22.00, iar judetele care vor fi sub atentionare sunt Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Arges, Dambovita, Valcea, Gorj, Hunedoara, Gorj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis si Arad.