Actorul a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de urgenta cu elicopterul la Timisoara, unde a murit pe masa de operatie, in urma unei complicatii, scrie bihon.ro.

Cand a aflat vestea mortii actorului, Crina Abrudan, fiica acestuia, s-a intors din vacanta din Dubai.



Actorul Ion Abrudan s-a nascut in Oradea, in anul 1938, pe 29 martie. A urmat Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din Bucuresti, pe care l-a absolvit in 1963. A studiat la clasa profesoarei Dina Cocea, avandu-i colegi pe Gheorghe Dinica si Marin Moraru. Dupa absolvirea institutului a fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamt.

Managerul Teatrului Regina Maria a primit cu mare tristete vestea trecerii in nefiinta a actorului Ion Abrudan: „Este o pierdere foarte mare pentru teatrul nostru. De obicei se spune ca a fost un actor deosebit, un actor cu mare succes la public. Eu pot sa spun doar ca a fost un mare actor care s-a bucurat de o cariera cu adevarat stralucitoare. Ne va fi foarte greu fara el, si in primul rand ne gandim ca a fost unul dintre actorii care a jucat pana in ultima clipa. Saptamana trecuta a jucat in ‘Scripcarul pe acoperis’. Nimic nu parea sa fie in neregula, dar iata ca inevitabilul s-a produs”.

Fostul secretar literar al teatrului, Elisabeta Pop, marturiseste cu durere: "Am aflat de la sotia lui. E o mare pierdere. Stiu ca era la al doilea infarct. I-am spus de atatea ori sa se protejeze dar el imi spunea ’Cate zile am, atatea am. Nu ma intereseaza, eu am sa joc".

Trupul neinsufletit al actorului va fi depus la Teatrul Regina Maria din Oradea pentru ca cei care l-au iubit sa-l revada pentru ultima data.