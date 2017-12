Fotografiile cu medicul citind au fost postate marti dimineata, pe pagina de Facebook a jurnalistului de investigatii Andrei Ciurcanu.

”Dupa cateva ore petrecute in arest, Mihai Lucan isi ostoieste sufletul citind romane inspirate din realitate despre drama unor criminali acuzati pe nedrept de sistemul de justitie din Statele Unite ale Americii.

I-as recomanda medicului sa citeasca romanul “Cand in fiecare zi e joi”, de Hanna Bota. Acolo va gasi povestea reala a mai multor copii cu insuficienta renala, victime condamnate la o viata si o moarte in agonie de un sistem medical ticalos. Acel sistem ticalos pe care el, Mihai Lucan, l-a construit, dijmuit si muls atatia ani in Cluj. Eu ma intreb cum poate dormi noaptea acest personaj, dovada vie ca un chirurg se poate lesne deghiza in gropar cand buzunarul o cere. Traim intr-un stat ticalos", a scris jurnalistul, potrivit Stirileprotv.ro.