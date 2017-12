Potrivit sursei citate, in 24 decembrie Serviciul Public Salvamont a fost solicitat sa intervina in cinci cazuri in care turistii s-au accidentat pe partiile din Masivul Postavaru.

La trei dintre solicitari a fost vorba de traumatisme ale membrelor inferioare si doua traumatisme ale membrelor superioare. Trei dintre persoanele accidentate au fost predate echipajelor SMURD sau de ambulanta., fiind transportate la spital pentru o examinare amanuntita.

Astfel, numarul total al accidentelor pe partiile de schi din Poiana Brasov, a ajuns de la inceperea sezonului de schi pana in 24 decembrie, la 34, un numar foarte mare in conditiile in care iarna este abia la inceput, sustin salvamontistii.

In prima zi de Craciun salvamontistii din statiune au fost solicitati sa intervina in sase cazuri de persoane accidentate pe partiile de schi si sanius, potrivit Agerpres.ro.

Trei dintre ele au suferit traumatisme de membre superioare-unul de police, unul de umar si unul de brat, doua traumatisme de membre inferioare - unul de glezna si unul de gamba, si o stare de rau. In patru cazuri, persoanele au fost predate echipajelor SMURD si de ambulanta.

Marti se schiaza pe toate partiile din Masivul Postavaru, doar cateva sectiuni ale lor fiind inchise din cauza lipsei zapezii. Stratul de zapada pe partii masoara intre 50 si 60 de centimetri, cu exceptia partiei Bradul, care are si instalatie de nocturna, unde stratul de zapada masoara 30 de centimetri.

Telecabinele Kanzel si Capra Neagra, telegondola, telescaunele Ruia si Lupului si teleschiurile Bradul si Stadion sunt functionale. Domeniul schiabil din Poiana Brasov a fost modernizat in totalitate in anul 2009 si dispune de 24 de km de partii.

Salvamontistii ii avertizeaza pe turisti sa respecte semnificatii indicatoarelor "Zona inchisa", si sa nu se aventureze pe partii, deoarece riscul de accidentare este considerabil.