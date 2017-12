Tanarul a ucis un barbat in varsta de 23 de ani si a ranit alti doi, dupa ce s-a urcat la volan baut si a intrat cu masina intr-un grup de pietoni.

Accidentul s-a produs pe Drumul Judetean 191D, iar vinovatul este un tanar in varsta de 18 ani, care era baut si nu avea permis, informeaza Maria Sorina Cristea, purtator de cuvant al Politiei Salaj.

"Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a stabilit ca un tanar de 18 ani, care conducea autoturismul a lovit din spate un grup format din patru tineri, care se deplasau in calitate de pietoni in aceeasi directie de mers. Dupa impact autoturismul s-a rasturnat in afara partii carosabile. Un tanar de 23 de ani, din Valcaul de Jos a murit, iar alti doi tineri, de 18, respectiv 19 ani, din Simleul Silvaniei au fost ranitis. La testarea cu aparatul etilotesc, soferul avea 0,80 mg/litru alcool pur in aerul expirat si nu avea permis de conducere”, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Salaj, potrivit Libertatea.ro.

Desi au fost aplicate manevrele de resuscitare, tanarul in varsta de 23 de ani nu a putut fi salvat, iar ceilalti doi raniti au fost transportati la UPU SMURD Zalau, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Salaj, Lucian Andrei Jacodi.

Politistii au deschis un dosar penal pe numele tanarului si continua cercetarile pentru conducerea unui vehicul fara permis, sub influenta alcoolului, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.