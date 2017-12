Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii urmand a fi decis de catre familia sa.

Anterior inmormantarii, sicriul cu trupul neinsufletit al acestuia va fi depus pentru cateva ore la sediul Academiei Romane, mentioneaza Agerpres.

Academicianul Ionel Valentin Vlad, inginer si fizician, s-a nascut la 22 septembrie 1943 in Bucuresti. A fost absolvent al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii. Si-a sustinut teza de doctorat "Metode de prelucrare a informatiei in holografia conventionala si in timp real" in anul 1972.

Intre anii 1968-1980, a fost asistent si sef de lucrari la Institutul Politehnic din Bucuresti, iar din anul 1990, profesor la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii Bucuresti. Concomitent a fost sef adjunct al sectiei laseri din cadrul Institutului Central de Fizica (1977-1989), sef al laboratorului de holografie si optica neliniara la Institutul de Fizica Atomica (din 1990). A fost cercetator stiintific principal I, la Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei.

A fost autorul, singur sau impreuna cu altii, al unor realizari remarcabile: punerea in functiune a primului laser cu mediu activ solid din Romania (1968), realizarea primelor holograme profesionale din tara (1970), a sistemelor de prelucrare digitala a imaginilor date de instrumente optice (1982-1987).

A conferentiat in Elvetia, Germania si Japonia, Mexic, Rusia si a scris peste 60 de lucrari, intre care "Introducere in holografie" (1973), "Prelucrarea optica a informatiei" (1976).

Ionel Valentin Vlad a fost redactor-sef adjunct al revistei "Romanian Reports in Physics'', membru al Societatii romane de fizica, Societatii germane de fizica si Societatii europene de fizica. Din 1991, a fost membru corespondent al Academiei Romane, iar din 2009, membru titular. La 8 aprilie 2014, a fost ales presedinte al Academiei Romane.

Alte distinctii:

- a fost distins cu Premiul "T.Vuia" al Academiei Romane (1978);

- a fost ales "Felow of the Optical Society of America" (1978);

- a ales "Fellow of The Institute of Physics", Londra (1999);

- a fost ales Membru Senior Asociat al Centrului International de Fizica Teoretica, Trieste (2003);

- a fost ales Membru in "Academia Europaea", la a 17-a Conferinta Anuala (Anul Einstein) de la Berlin-Potsdam (2005);

- a fost distins cu Premiul "Galileo Galilei" de Comisia Internationala de Optica, parte a Uniunii Internationale de Fizica Pura si Aplicata, la Congresul al 20-lea (2005);

- a fost ales "Fellow of The International Society for Optical Engineering" (S.U.A., 2007).

- in 2008, a fost decorat cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler.