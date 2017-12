Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare, iar incidentul a avut loc in timpul unei partide de vanatoare.

Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita transmis AGERPRES, barbatul impuscat a decedat la scurt timp dupa incidentul petrecut la o vanatoare de mistreti.

"Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari in cazul unui barbat, de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal, accidental, in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru specia mistret, pe fondul de vanatoare din localitatea Ludesti, de catre paznicul de vanatoare, in varsta de 41 de ani, din localitate", precizeaza sursa citata.

Potrivit IPJ, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.

Totodata, potrivit unor surse judiciare, barbatul impuscat si decedat este fiul primarului din localitatea Ludesti.