Seismul a avut loc la o adancime de 114,9 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (24 kilometri), Covasna (41 kilometri), Intorsura Buzaului (48 kilometri), Targu Secuiesc (55 kilometri) si Mizil (58 kilometri).

In luna decembrie, in Romania au avut loc 16 cutremure in zona seismica Vrancea cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,9 grade pe Richter, iar in luna noiembrie s-au produs 16 seisme in zonele Vrancea si Transilvaniei, magnitudinea acestora fiind situata intre 2 si 3,4 grade pe scara Richter.

Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs in data de 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, seismul fiind resimtit si la Bucuresti.