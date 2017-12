UPDATE - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit duminica, pana la ora 20:00, atentionarile nowcasting Cod galben de viscol, valabile in zonele de munte din 10 judete.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de viscol, valabile in zonele de munte din 11 judete, dar si ploaie si lapovita in alte doua judete din zona Moldovei, in orele urmatoare.

Intre orele 8:00 si 14:00, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80 - 90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. Izolat se va semnala ninsoare.

Tot pana la ora 14:00, in judetele Neamt si Suceava, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 90 - 100 km/h, spulberand si viscolind zapada. Ninsoarea va fi prezenta in zona atentionata.

De asemenea, pana la ora 11:00, in judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, tot in zona montana inalta, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor atinge si depasi 70 - 90 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii sub 50 de metri. In aceste zone, ca fenomene asociate, se vor semnala ninsori.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila pana in seara Ajunului de Craciun.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2:00 - 24 decembrie, ora 22:00, temporar, vor fi precipitatii in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova si Banat, precum si pe arii restranse in restul teritoriului, sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, favorizand formarea poleiului.