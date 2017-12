Aceste organizatii ii cer premierului o intalnire in care sa discute despre legile justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”.

Cele 43 de organizatii civice vor sa se intalneasca si sa discute cu Tudose in perioada 27-30 decemebrie, scrie stirileprotv.ro.

„Consideram ca interesul pentru viitorul Romaniei, valorile democratice si statul de drept, libertatea si bunastarea concetatenilor nostri trebuie sa primeze, iar dialogul este singura solutie pentru prezervarea si consolidarea democratiei. In adoptarea legilor justitiei si in discutiile privind modificarea codurilor penale au existat deficiente majore ale dialogului si consultarii dintre legiuitor si societate in ansamblu.

Mai mult, fracturarea dialogului dintre legiuitor si institutiile independente ale statului, dintre legiuitor si institutiile europene, dintre legiuitor si partenerii nostri din Uniunea Europeana si NATO pune intr-un pericol major si iminent separatia puterilor in stat, respectiv rolul si credibilitatea noastra in lume. Riscam un derapaj fara precedent de la valorile democratice si de la drumul nostru alaturi de lumea libera, punand in pericol viitorul nostru ca natiune”, se arata in documentul transmis premierului.