Politistii au actionat, joi, in zona aeroporturilor internationale, pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi.

Activitatea a vizat depistarea persoanelor care practica ilegal activitatea de taximetrie, a celor care acosteaza persoane pentru a le oferi ilegal astfel de servicii, precum si a celor care, desi sunt autorizati, nu respecta regulile de tarifare sau standardul de calitate al serviciilor oferite, scrie Hotnews.

In doar doua ore, politistii au verificat 169 de autoturisme si au aplicat 125 de sanctiuni contraventionale: 98 au fost pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice, 21 pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, iar 6 pentru alte abateri.

De asemenea, pe parcursul activitatilor desfasurate, a fost dispusa si o masura complementara de retinere a permisului de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si au fost retrase 11 certificate de inmatriculare.