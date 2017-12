"Atat pe 25, cat si pe 26 decembrie, vremea va fi calda, mult mai calda pentru aceasta perioada, cu maxime ce vor porni de la 4-5 grade Celsius in centrul si in extremitatea de nord-vest a teritoriului, pana spre 14-15 grade in partea de sud. Astfel ca aceste valori vor fi cu 5, chiar 10-11 grade mai mari decat ar trebuie sa se inregistreze la aceasta data. In mod normal, in aceasta perioada ar trebuie sa avem temperaturi de 3 grade", a afirmat Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

Temperaturile minime vor fi, de asemenea, in crestere fata de noptile acestea si se vor indrepta catre valori pozitive in mare parte din tara. Daca vor mai aparea valori sub zero grade vor fi de -3, cel mult -4 grade Celsius, in depresiuni.

"Precipitatii nu vor fi aproape deloc. Acestea isi vor face aparitia doar prin partea de nord a tarii, cu unele innorari si precipitatii slabe in mod deosebit in nordul Carpatilor Orientali, acolo unde se vor semnala precipitatii mixte, sub forma de ninsoare pe crestele montane, iar in zonele mai joase sub forma de lapovita, dar si ploaie slaba", a mentionat Serban.

Prognoza de specialitate arata ca, in Bucuresti, vremea va fi buna, in general frumoasa, cu un cer mai mult variabil si temperaturi maxime destul de ridicate pana spre 10-11 grade Celsius, atat luni cat si marti.

In acelasi timp, valorile minime vor fi usor negative, cuprinse intre -1 si -2 grade Celsius.