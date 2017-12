Sub titlul „Revolutia Romana, un act de demnitate nationala”, Iliescu scrie, referindu-se la data de 22 decembrie 2017, ca se implinesc 28 de ani „de la victoria revoltei populare care a marcat inceputul Revolutiei Romane”.

„In decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac. A fost o schimbare radicala de sistem politic, s-au schimbat dramatic institutiile statului, natura lor, s-a trecut de la un regim totalitar la unul democratic. Au aparut insitutii noi, noi drepturi si libertati civice, Romania s-a deschis spre lume”, continua Iliescu.

„Nevoia de libertate, de democratie, a jucat rolul de motor al schimbarii. Privatiunile de tot felul, umilintele unei vieti la limita supravietuirii, din ultimii ani ai ceausismului, au fost declansatorul revoltei populare. O revolta care mocnea, Timisoara fiind locul in care ea a izbucnit la suprafata, dupa ce la Iasi, represiunea Securitatii a inabusit o actiune similara.

Democratia s-a construit pe jertfa unor oameni, care au pus viata lor la temelia noii Romanii, jertfa pe care o onoram, si o regretam, in acelasi timp, pentru ca nimeni n-ar trebui sa fie obligat sa se sacrifice pentru ideile si credintele lui. Pentru ca jertfa lor sa aiba un sens pentru noile generatii, trebuie ca, alaturi de drepturi si libertati, sa invatam sa ne asumam si responsabilitatile care deriva din starea noastra de cetateni”, mai scrie fostul presedinte.

Iliescu mai precizeaza ca „mostenirea Revolutiei Romane este una eminamente pozitiva” si ca ea ar trebui „aparata de toti cei care cred in libertate si in democratie”.

„Ma inclin in fata memoriei tuturor celor care au luptat pentru libertate in anii totalitarismelor romanesti, a celor care, in decembrie 1989, au facut posibila schimbarea care a adus Romania in familia natiunilor europene”, incheie Ion Iliescu.

Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, ca s-a avansat substantial in dosarul Revolutiei. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceausescu, dar si faptul ca s-au distrus probe in legatura cu organizarea Revolutiei. Un alt aspect important, procurorii au gasit dovezi ca „pana la executia celor doi, survenita la data de 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizica” a sotilor Ceausescu. Totodata, anchetatorii au stabilit ca nu a existat un vid de putere, aceasta fiind preluata in timp scurt, scrie Digi24.