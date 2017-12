Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia.

”Este o malignitate intr-o faza complet depasita, in timpul care s-a pierdut. Este o tumora mare, solida, care se numeste Nefroblastom si care a metastazat in organism. Acum nu mai poate fi operata chirurgical. A invadat tot in jur si trebuie inceputa chimioterapia. Ne intoarcem la faza initiala. In niciun caz nu intra in aceasta situatie posibilitatea unui transplant medular, pentru ca nu este indicat in etapa asta”, a declarat medicul Mihai Gafencu.

Potrivit acestuia, medicii din Timisoara au discutat cu parintii despre riscurile operatiei si acestia au optat sa urmeze un tratament de chimioterapie la Iasi.

”Colegii mei au vorbit cu parintii, parintii nu sunt decazuti din drepturi cu hotarare definitiva, li s-a spus despre riscurile operatiei unei tumori care a invadat in jur inclusiv vase, asadar ei au optat sa nu o opezere si am inteles ca au optat ca tratamentul de chimioterapie sa se faca nu la Timisoara, ci la Iasi. Probabil s-au gandit ca e mai usor la ei acasa. Nu stim cand, dar probabil copilul va pleca de la noi”, a mai spus Gafencu.

Medicii de la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara spun ca, in conditiile in care tumora a metastazat, sansele unei vindecari totale nu mai exista.

Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost internata la Spitalul de Copii din Timisoara in 12 decembrie, dupa ce nu mai fusese consultata de un medic din luna iulie, pentru ca parintii au refuzat, pe motiv ca i s-ar putea fura organele.

Directia pentru Protectia Copilului Iasi i-a dat in judecata pe parintii fetitei, iar la inceputul lunii Judecatoria Raducaneni a emis o ordonanta presedintiala prin care ii obliga pe parinti sa continue tratamentul fetitei diagnosticate cu cancer renal in forma avansata.