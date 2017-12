„Am facut deja primul pas in lupta pentru eliminarea hepatitelor: de cativa ani incoace testam gratuit romanii pentru eliminarea virusurilor hepatitice. Insa preventia este doar un pas. Planul national de sanatate trebuie sa asigure in primul rand accesul gratuit la toate moleculele disponibile pe piata, pentru toate categoriile de pacienti, nu doar pentru cei ajunsi in stare grava. Asteptam, de asemenea, demararea programului de screening in conformitate cu toate criteriile specifice, un alt pas extrem de important in aceasta lupta.”, spune prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, Managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”.

Tratamentul fara interferon este aprobat in Romania, insa foarte putini pacienti care sufera de hepatita cronica C pot beneficia gratuit de el.

„Intr-adevar, tratamentul fara interferon a fost aprobat in Romania pentru pacientii cu hepatita cronica virala de tip C asigurati, cu limitare la anumite grade de fibroza. Trebuie gasite solutii prin care sa creasca accesul indiferent de gradul de fibroza si pentru categoriile speciale sau pacientii neasigurati. Asta avand in vedere ca vorbim de o boala vindecabila in cazul hepatitei C, respectiv de Boli Infectioase, atat in ce priveste virusul hepatitic C, cat si celelalte infectii hepatitice cronice , B sau B plus Delta. In Romania sunt aproximativ 800.000 de persoane cu hepatita cronica B si 600.000 cu hepatita cronica C, multi dintre ei inca nediagnosticati. Prin existenta unui program national cu acces la investigatii precum markerii virali inca din pachetul de baza de la medicul de familie ar avea o sansa la depistarea in stadiu incipient, schimbarea stilului de viata si acces la terapiile adecvate”, spune Marinela Debu, presedinta Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania.

In Romania exista un singur tratament fara interferon pentru pacientii cu hepatita

„In acest moment, Romania este singura tara europeana in care pacientul are o singura optiune de tratament interferon-free, restul tarilor avand cate patru (Bulgaria, Polonia, Slovacia) sau chiar sase optiuni (Grecia, Italia). Este extrem de important ca pacientii romani sa aiba cat mai repede cu putinta acces la tratament personalizat, adica la toate moleculele aprobate la nivel international.”, spune prof. dr. Anca Trifan, presedinta Societatii Romane de Gastroenterologie si Hepatologie din Iasi.

„Cu cat vor fi tratati mai multi pacienti, prin asigurarea accesului la toate optiunile de tratament disponibile, cu atat mai mult vor scadea costurile non-medicale, cele cauzate de scaderea randamentului la locul de munca, cresterea absenteismului, precum si de concediul medical.”, spune conf. univ. dr. Clara Volintiru, Academia de Studii Economice Bucuresti.

Planul de eradicare a hepatitelor trebuie sa includa testari periodice si campanii de informare si educatie sanitara

Un program eficient de screening, astfel incat mai ales persoanele cu risc sa-si faca testele o data pe an;

Campanii periodice de educatie sanitara in scoli;

Acces la educatie si tratament pentru intreaga populatie;

Anul acesta, la Summit-ul Mondial de Hepatita, organizat cu sprijinul OMS, cele mai active noua tari (Brazilia, Egipt, Georgia, Germania, Islanda, Japonia, Olanda, Australia, Qatar) in lupta pentru eradicarea hepatitelor si-au prezentat programele de sanatate si rezultatele pozitive pe care acestea le-au avut in ultimul an. Astfel, pe langa accesul la toate tratamentele fara interferon, ce trebuie sa fie gratuit si accesibil pentru toti pacientii, un plan eficient de eradicare a hepatitelor ar trebui sa includa:Romania se numara printre tarile europene in care nu exista politici specifice de depistare, prevenire si tratament pentru hepatitele virale. Insa acum, pacientii care sufera de hepatita cer Ministerului Sanatatii sa creasca fondurile tratamentelor fara interferon, iar actorilor implicati in aceasta lupta (inclusiv reprezentantilor media) sa se asigure ca romanii au acces la screening, informatie si educatie.