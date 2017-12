"Am citit scrisoarea (...) si am anumite nedumeriri (...) ca sa folosesc un limbaj cat mai elegant. Pe de o parte ma bucura ca ambasadorii statelor Uniunii Europene sunt preocupati in calitatea de parteneri, de prieteni ai Romaniei, de evolutiile din Romania. Acest lucru este un lucru pozitiv, un aspect pozitiv. Acum, citind aceasta scrisoare si analizand-o, imi dau seama ca exista doua ipoteze care au stat la baza asertiunilor facute in aceasta scrisoare. Prima ipoteza practic nu vreau sa o iau in considerare, anume o, nu stiu, hai sa spunem, o banuiala de rea intentie. Daca aceasta ipoteza o eliminam, nu ramane decat cealalta, care pare sa fie rezultatul unei insuficiente cunoasteri, unei insuficiente informari asupra problemei. Adica asupra continutului legilor care vin sa fie in aceste zile votate in Parlament si care vizeaza practic chestiuni ce tin de organizarea justitiei", a spus Tariceanu, la Antena 3.

Presedintele Senatului a subliniat ca nu a existat niciun fel de prevedere care sa afecteze independenta justitiei in legile dezbatute in ultima perioada in Parlament si considera ca temerile vehiculate in spatiul public au fost neintemeiate.

"Ei bine, toate subiectele sensibile din aceste zile, care au fost dezbatute bineinteles si incluse in legea 303, 304 si 317, cred ca au fost destul de bine prezentate, poate ele sunt putin prea tehnice pentru a fi intelese de persoane fara o pregatire de specialitate, ma refer in general, nu la ambasadori, dar cred ca toate temerile care la un moment dat au fost vehiculate in spatiul public, au fost neintemeiate. Nu a existat niciun fel de prevedere care sa afecteze catusi de putin independenta justitiei, nu mai vorbim de lupta impotriva coruptiei pentru ca functionarea justitiei nu are prevederi specifice acestei chestiuni care sunt incluse evident in codurile penale, iar noi nu am discutat codurile penale", a declarat Tariceanu.

Ambasadorii nu au avut timpul necesar pentru a trage "o concluzie obiectiva si corecta"

El a argumentat ca ambasadorii semnatari ai scrisorii nu au avut practic timpul necesar pentru a trage "o concluzie obiectiva si corecta" asupra modificarilor aduse legilor Justitiei, in conditiile in care acestea abia au fost votate in Parlament.

Pentru ca eu am indoiala ca au putut sa fie atat de bine informati atata vreme cat legile nu au putut sa fie traduse intr-o limba de circulatie internationala, nici nu au aparut in Monitorul Oficial, pentru ca, de exemplu, Legea 317 astazi abia a fost votata in Camera, ieri a fost legea 304, deci nu stiu cine a putut sa vada forma finala pe baza careia sa poata sa traga o concluzie obiectiva si corecta", a adaugat Tariceanu.

Presedintele Senatului si-a exprimat disponibilitatea de a avea o discutie cu ambasadorii si a mentionat ca pana acum nu a avut vreo solicitare din partea vreunui ambasador pentru lamuri referitoare la legile Justitiei.

"Asadar ar fi fost normal ca in prealabil ambasadorii sa se informeze mai bine, eu n-am avut nicio cerere din partea vreunui ambasador de a solicita lamuriri pe legile Justitiei pentru ca le-as fi dat cu cea mai mare placere si as fi avut toata disponibilitatea de a face o discutie lamuritoare in acest sens. Nu-mi ramane decat sa-mi exprim public, asa cum fac si excelentele lor, disponibilitatea ca de indata ce isi termina vacantele de Craciun sa ii primesc la Senat si sa facem o discutie deschisa, onesta, sincera, in care dansii sa explice mai pe larg care sunt preocuparile. Dar mai pe larg si mai exact, nu in termeni de asertiuni de ordin general, ca aceste modificari legislative ar putea afecta independenta Justitiei sau ar putea afecta lupta impotriva coruptiei", a mentionat presedintele Senatului.

El a mai subliniat ca institutiile, inclusiv Justitia, trebuie sa fie preocupate ca drepturile si libertatile cetateanului sa fie pe primul plan, scrie Agerpres.

Tariceanu: Nu putem sa punem institutiile peste cetateni

Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei", se arata intr-o scrisoare comuna a misiunilor diplomatice