Intr-un interviu acordat de Radu Enache, avocatul fostului Principe Nicolae, acesta a punctat hotararea clientului sau de a-si revendica titlurile care i-au fost "luate" in august 2015.

"Principele Nicolae isi doreste sa fie reintegrat in Familia Regala. Decretul de inlaturare nu i-a fost comunicat in original. El nu a semnat declaratia de acceptare de inlaturare de la succesiune. Nicolae e dispus sa revendice ceea ce ii apartine de fapt. Se incearca discreditarea sa. Ceea ce fac ei nu prea este demn de Casa Regala. Asta se face in alte straturi sociale, dar Nicolae este dispus sa revendice ceea ce-i apartine de fapt”, a declarat avocatul lui Nicolae Medforth-Mills, potrivit Digi24.ro.

Fostul principe a fost exclus din linia de succesiune in urma cu doi ani. Majestatea sa, Regele Mihai, a semnat atunci un document, prin care i-a retras titlul de "Principe al Romaniei" si calificativul de "Alteta Regala".