"Am confirmat ca nu am stiut (n.r. - de propunerea de numire a lui Gabriel Vlase ca sef al SIE). O sa ne vedem in cadrul coalitiei. Eu cred ca domnul Vlase are experienta necesara, pentru ca a condus Comisia de supraveghere a SIE. Il cunoastem, e colegul nostru. E vicepresedinte PSD al Camerei Deputatilor. Am lucrat cu el in ultima perioada la proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale, pentru gasi o formula institutionala de functionare a acesteia dupa disparitia regelui Mihai I. (...) E un om care mi-a facut o impresie foarte buna si cred ca ar fi potrivit. Cel putin eu nu am fost la curent si din cate am inteles nici presedintele Dragnea, dar nu vreau sa vorbesc in numele lui. (...) Eu cred ca presedintele (n.r. - Iohannis) si-a dat seama ca daca ar fi venit cu o alta propunere, care sa nu fie o persoana din cadrul PSD sau al Coalitiei, nu ar fi avut niciun fel de sansa sa treaca prin Parlament. (...) Eu cel putin n-am niciun fel de rezerve si (...) n-am nicio rezerva cu privire la loialitatea lui", a afirmat Tariceanu duminica intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul central al ALDE.

Presedintele Senatului a subliniat ca desi nu exista inca un calendar al Parlamentului pentru aceasta numire, este "o obligativitate" si va trebui actionat in consecinta, potrivit Agerpres.

"Nu am stabilit un calendar si nu am discutat cu domnul Dragnea. Exista niste termene in care trebuie sa ne incadram. Si fara indoiala e o obligativitate. Ca atare, va trebui sa procedam pe cale de consecinta", a adaugat Tariceanu.

Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis presedintilor Parlamentului o scrisoare in care propune numirea lui Gabriel Vlase in functia de director al Serviciului de Informatii Externe.