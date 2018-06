"Nu sunt Mafalda. Noi suntem in negocieri zilnice pe care le purtam in special cu parlamentari care sprijina Guvernul, care au facut parte din majoritatea guvernamentala. Exista nemultumiri mari in randul PSD. Nu stim, in schimb, daca parlamentarii cu care am luat legatura, in cazul in care PSD, ca la ultima motiune de cenzura, o sa ii oblige sa stea in banci, sa nu se duca la vot, daca o sa aiba curajul sa se duca sa voteze. Negocierile continua, mai sunt probabil saptamana viitoare, e o saptamana in care vom finaliza textul motiunii de cenzura", a spus Orban.

Intrebat daca se poate baza, la motiunea de cenzura, pe toate voturile parlamentarilor PNL, Ludovic Orban a afirmat ca nu a primit semnale ca vreunul dintre acestia ar intentiona sa paraseasca partidul.

"Eu comunic in mod frecvent cu toti parlamentarii PNL, niciun parlamentar nu mi-a lasat sa cred ca intentioneaza sa paraseasca PNL", a declarat Orban.

Liderul liberal a precizat ca se lucreaza la o "schita de guvernare" si ca PNL are si o propunere pentru functia de prim-ministru, in persoana sa, pentru ca sa nu mai fie acuzati de actuala coalitie de guvernare ca doresc schimbarea Executivului, dar nu au un program de guvernare pregatit, potrivit Agerpres.