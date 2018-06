Miercuri, deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a anuntat ca si-a depus oficial candidatura la presedintia formatiunii si ca va cere votul de incredere al colegilor cu motiunea "Partidul Miscarea Populara - Reintregim Romania".

"Pentru mine, la fel ca pentru multi romani, anul 2018 este unul special. Ma simt onorat sa traiesc aceasta aniversare, mai ales ca idealurile mele politice se regasesc in obiectivele politice ale inaintasilor nostri, care, acum 100 de ani, au faurit Romania de la Nistru pana aproape de Tisa! Tocmai de aceea, am decis sa imi asum, alaturi de colegii mei din PMP, misiunea de a lupta pentru reintregirea tarii, mai hotarat, mai convingator! Fiind motivat si determinat in aceasta misiune, mi-am depus oficial candidatura la presedintia PMP. La congresul extraordinar al partidului din 16 iunie 2018, voi cere votul de incredere al colegilor nostri cu motiunea 'Partidul Miscarea Populara - Reintregim Romania!", a scris Tomac pe Facebook.