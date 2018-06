"Orban e liderul Opozitiei? Nu e liderul nimanui, nu e nici macar liderul lui. E un exemplu negativ. Un turnator si atat!", a spus Dragnea la Scoala de vara a TSD.

El a sustinut ca s-a ajuns in ultimul an "la dementa in Romania".

"Este o manipulare inimaginabila. Este o minciuna fara sfarsit, agresivitate dusa la extrem, foarte mult cinism si ti-e si rusine sa mai vorbesti de ceva sentiment - e un cuvant care a disparut demult din limbajul multor oameni care vorbesc la televizor, si politicieni si nepoliticieni. (...) Este un fel de subiect tabu in ultimii ani - ni s-a spus sa nu vorbim despre el, ca nu e bine, ca deranjeaza - si anume saracia. (...) In Romania, in America, in Europa de Vest, in Africa, in orice tara din lume exista oameni saraci. Din pacate, la noi, adversarii nostri - si asta incepand cu multi ani in urma si acum este din ce in ce mai intens - nu mai vor sa vorbeasca despre saracie, au o abordare foarte cinica, pentru ei, oamenii saraci sunt doar niste cifre statistice, vor sa loveasca si lovesc incontinuu PSD-ul pentru ca fiind singurul partid care pe langa crestere economica se preocupa in aceeasi masura si de eradicarea saraciei, pentru ca ei au un gand urat, dar foarte simplu - vor sa elimine partidul care sustine aceasta categorie sociala - si nu e mica deloc - pentru ca o mare parte din societatea romaneasca sa poata sa aiba acces la resursele acestei natiuni, sa fie cat mai putini cei care au acces la aceste surse, care decid, care impart intre ei", a explicat liderul PSD, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, s-a inlocuit o dezbatere despre problemele tinerilor, despre problemele sensibile ale societatii, cu "un fel de rasism social".

"Trebuie sa va implicati daca va iubiti aceasta tara, nu putem sa ne ocupam doar de lucrurile placute. Principalul obiectiv al unui om politic normal la cap, sincer si onest este sa se preocupe de cele mai grele probleme ale societatii, ale oamenilor. Altfel, se poate face politica de budoar, de studio", a adaugat presedintele PSD.