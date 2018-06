"Eu nu am auzit de astfel de planuri si nu am facut o discutie, nici oficiala, nici neoficiala, cu liderii PSD, cu presedintele Liviu Dragnea, cu care de altfel m-am intretinut si ieri si alaltaieri, dar un astfel de subiect nu a intervenit in discutia noastra. Asa incat, sigur ca s-ar putea ca si de la ALDE cineva sa considere public punctul lui de vedere personal, fara ca el sa angajeze partidul, ca e bine sa facem asa sau poate cineva o sa spuna ca nu e bine. Cred ca trebuie sa respectam dreptul fiecaruia de a-si exprima opinia. Pana la urma, ceea ce conteaza este decizia finala si decizia partidului, nu putem sa ne orientam dupa luari de pozitii individuale", a spus Tariceanu la Senat intrebat daca a discutat cu partenerii din PSD despre suspendarea presedintelui.

El a adaugat ca suspendarea presedintelui nu este o actiune asemanatoare celei de la votarea unei legi, potrivit Agerpres.

"Suspendarea nu este o actiune pe care o iei ca si cand ai un vot la legea privind circulatia bicicletelor pe trotuarele de la periferie. Stiti foarte bine ca, din pacate, in Constitutie nu exista decat o singura sanctiune la presedinte si aceasta este sanctiunea extrema, suspendarea. Dar eu ma astept la altceva, eu ma astept ca presedintele, care prin Constitutie are un rol bine definit, si anume, de garant al respectarii Constitutiei, sa respecte decizia CCR", a afirmat Tariceanu.

Presedintele Senatului a mentionat ca membrii coalitiei vor lua o hotarare atunci cand Iohannis o sa anunte ce decizie a luat.

"Pana atunci, dati-i voie si presedintelui, banuiesc ca weekendul o sa fie sfetnic bun si o sa aflam saptamana viitoare, cred ca ar fi normal", a sustinut Tariceanu