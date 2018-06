"Da, este foarte frumoasa expresia "sarac, dar cinstit" si nu o critic. Dar haideti sa ne gandim: daca un tanar sau cineva isi ia o masina devine necinstit? Daca un tanar isi face o casa devine necinstit? Daca isi intemeiaza o afacere nu mai este cinstit? Daca obtine profit nu mai este cinstit? Daca vrea sa-si dezvolte afacerea nu mai este cinstit? De ce trebuie sa stam noi in aceasta paradigma? De ce aceasta societate sa urmareste sa fie invrajbita si radicalizata numai cand e vorba despre romani? Daca e vorba despre vreo companie straina...", a afirmat Dragnea la Scoala de Vara a Tineretului Social Democrat.

El a precizat ca nu are "nimic cu companiile straine". "Nu au nicio vina, vina este a celor care ii feresc, in schimb, arata tintele formate din firmele romanesti. O firma romaneasca trebuie distrusa, inchisa si ala bagat in puscarie. "Ce atatea firme romanesti? Ca are cine sa vina in locul lor". Numai ca profitul nu prea mai ramane aici. E foarte bine sa vina, dar sa-si plateasca taxele asa cum isi platesc taxele toate firmele romanesti. Zic totusi ca trebuie sa avem un tratament egal. Nu cred ca o firma romaneasca si-ar permite sa mearga intr-o tara din UE si din lume si sa exporte profitul intr-un mod nelegal si necinstit. Nu cred. Si culmea, sa fie unii acolo, cetateni ai acelor tari, care sa tina partea si sa-i certe pe altii care ar vrea sa ramana banii in Romania. Ca la noi asa se intampla de ceva timp. Nu-i "cool" sa fim patrioti, chestia asta e invechita, anacronica. Cum adica?", a spus Dragnea.

Liderul PSD l-a ironizat in context, in mod indirect, pe presedintele Iohannis, relateaza Agerpres.

"Ni s-a spus anul trecut, daca mai tineti minte: 'N-or sa aiba bani de salarii, de pensii, de 2% pentru aparare, o sa depaseasca deficitul bugetar, o sa creasca datoria publica a Romaniei. Deci o sa fie dezastru! Fugiti!' Si a venit sfarsitul anului anului: cresterea economica 6,9% - cu atat a crescut PIB - a treia din Europa, o crestere mare; PIB-ul potential a crescut cu peste 4%; am marit si pensiile si salariile; am asigurat si 2% din PIB, care este o suma foarte mare, pentru Aparare. Ne spunea presedintele: "dar nu se poate, asta e magie" - adica cresti salariile si scazi impozitele. Nu e magie, asta e economie. Oricine are cat de cat dorinta de a citi, de a se intelege, de a se informa isi da seama ca atunci cand se relaxeaza fiscal un sistem, creste baza de impozitare, crestere increderea in acel sistem, in economia respectiva si se dezvolta investitiile, Da, 270.000 de noi locuri de munca, investitiile si private si publice au crescut, puterea de cumparare a crescut cu 14 - 15%, numarul de firme a crescut cu cateva zeci de mii, programul "Start up nation", cu toate piedicile sistemului, s-a unit si va fi un motor important de dezvoltare pentru noi si principala sursa pentru clasa mijlocie din Romania. (...) Aste e magia de care vorbeste cineva care nu intelege. Chiar daca vorbeste rar, tot nu intelege. Ce ar dori? Sa fie crestere economica, dar cu banii mai usor. Adica cum sa dam banii la romani?", a adaugat presedintele PSD.