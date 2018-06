"In redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii unsprezece ani ale Mecanismului de Cooperare si Verificare, Comisia s-a bizuit aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului si pe perceptiile vehiculate in anumite medii de presa si grupuri de presiune si de interese. Asteptam inca din partea Comisiei sa se pozitioneze cu privire la adevarurile incomode care ies la suprafata la Bucuresti si sa explice de ce a desconsiderat si ignorat sistematic semnalele de alarma ce i-au fost trimise de anumite persoane cu privire la gravele abuzuri comise de unele institutii si persoane din sistemul judiciar. Din cauza politicii partinitoare, uneori chiar partizane a Comisiei, Mecanismul de Cooperare si Verificare a fost tinut captiv de sistemul de influenta ocult si meta-legal coordonat de Serviciul Roman de Informatii si de Directia Nationala Anticoruptie, devenind pur si simplu un alt instrument, la nivel national, de presiune asupra oponentilor acestui sistem paralel cu statul de drept", a aratat Tariceanu la deschiderea lucrarilor celei de-a 19-a reuniuni a Asociatiei Senatelor din Europa.

El a sustinut ca in Romania a fost creat, dupa integrarea in Uniunea Europeana, "un sistem represiv asemanator cu modelul Securitatii din anii 1950", iar semnele existentei acestui sistem "cu radacini staliniste" sunt indiscutabile: "arestari abuzive, plimbarea oamenilor incatusati prin fata camerelor de luat vederi, scurgerea catre media de informatii din dosare".

"Prezumtia de nevinovatie a fost in practica abolita, iar judecatorii au fost presati in mod constant, inclusiv prin amenintari directe si publice, sa dea condamnarile cerute de Directia Nationala Anticoruptie la dictarea Serviciului Roman de Informatii. Iar acolo unde aceste metode nu functionau, s-a declansat urmarirea penala a magistratilor care se incapatanau sa judece in drept si in echitate si se dovedeau imuni la abuzuri. S-a ajuns la arestarea si inculparea, ulterior dovedita nedreapta, a unor judecatori de la Inalta Curte sau de la Curtea Constitutionala. Pana de curand, incurajat fiind de Comisia Europeana, sistemul s-a crezut invincibil", a aratat el.

C─âlin Popescu Tariceanu, atac dur la institutiile europene

Tariceanu a mentionat ca existenta si tolerarea, "inclusiv de catre unii din partenerii nostri europeni", a sistemului paralel de administrare a luptei impotriva coruptiei in Romania a avut doua rezultate cu efecte foarte greu de corectat: a promovat imaginea Romaniei ca tara in care incidenta coruptiei se masoara prin numarul de arestari si rechizitorii instrumentate de institutii care se dovedeste astazi ca "s-au lasat ele insele corupte de exercitiul puterii nelimitate" si au indus o perceptie generalizata si "profund nedreapta" despre Romania ca tara ale carei destine sunt conduse politic de catre legiuitori si guvernanti corupti si penali.

Presedintele Senatului a afirmat ca nu se poate vorbi despre credibilitatea si soliditatea proiectului european si, in acelasi timp, despre nevoia ca statele membre din Europa Centrala si de Est "sa fie re-legitimate" dupa aproape doua decenii "de onesta aprofundare a integrarii".

"Oare ce altceva ar putea sa insemne conditionarea coeziunii de respectarea statului de drept? De ce si-ar dori unii ca in loc sa ne racordam deciziile la indicatori concreti si la datele furnizate de Sistemul Statistic European, creat de noi tocmai in acest scop, sa ne raportam la criterii necuantificabile, la perceptii care invita interpretari nefavorabile, care creeaza dezbinare politica si care ar putea conduce la erodarea, chiar din interior, a constructiei europene?", a spus Tariceanu.