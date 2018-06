"Eu nu stiu de unde are Ludovic Orban aceste informatii. Noi n-am discutat in partid despre un timing sau despre o sanctiune concreta. Am spus intr-adevar ca, din punctul nostru de vedere, nimeni nu poate fi deasupra legii, chiar si presedintele Romaniei, chiar si domnia sa trebuie sa respecte deciziile Curtii Constitutionale si Constitutia Romaniei. Drept urmare, sigur ca orice actiune politica sau juridica care l-ar determina pe presedinte, in cazul in care ar dori sa nu respecte Constitutia, ar fi binevenita, dar nu s-a dat niciun termen, niciun calendar sau nicio actiune concreta. Asadar, declaratia domnului Ludovic Orban, va rog, sa o considerati a fi un pamflet", a declarat Adrian Dobre la RFI.

Intrebat in ce conditii ia PSD in calcul suspendarea presedintelui, Dobre a raspuns: "Daca presedintele in mod voit va refuza sa respecte Constitutia si decizia Curtii Constitutionale, domnia sa fiind un garant al respectarii Constitutiei prin functia pe care o detine, atunci, in mod evident, ca orice actiune politica trebuie luata, pentru ca, altfel, am putea fi considerati partasi sau complici la nerespectarea Constitutiei. Acum sigur ca singura actiune politica este suspendarea, posibila prin Constitutie, dar eu sper ca sa nu se ajunga aici", relateaza Agerpres.

Totodata, chestionat daca in sedinta de saptamana viitoare a Parlamentului, in care se va exprima si premierul Viorica Dancila, nu se va intampla nimic in privinta sefului statului, asa cum speculeaza liberalii, Dobre a precizat: "Din informatiile pe care eu le am, (...) nu este planificata nicio actiune. Am spus ca principiu (...). Sigur ca nu putem sa ne complacem in aceasta situatie. Decizia Curtii Constitutionale ar trebui respectata destul de rapid (...), daca nu chiar de indata de catre presedinte".

De asemenea, Dobre a precizat ca fiecare zi in care presedintele nu respecta decizia CCR in cazul procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este o zi in care seful statului incalca Constitutia.

"Ma astept ca presedintele Iohannis sa prelungeasca aceasta actiune pana la calendele grecesti. Eu totusi sper ca presedintele Iohannis (...) sa ma contrazica si sa nu faca acest lucru, pentru ca fiecare zi de intarziere, in mod evident, il delegitimeaza pe presedinte si fiecare zi care trece prin nerespectarea deciziei Curtii nu este altceva decat o zi in care domnia sa incalca Constitutia", a mai afirmat Dobre.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca exista informatii ''aproape certe'' ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis.

"Clanul Dragnea e pregatit sa dea foc tarii. Avem informatii aproape certe ca Dragnea va declansa procedura de demitere a presedintelui Romaniei in cursul saptamanii viitoare si ca este sprijinit in acest demers si de Tariceanu si de acolitii sai", a spus Orban intr-o conferinta de presa.