"In momentul la care vorbim, el se afla sub puterea unui mandat de arestare. Cererea de extradare a luat in considerare hotararile pronuntate de catre instantele din Romania. In momentul acesta, n-avem niciun temei juridic sa anulam, sa retragem, solicitarea de extradare. Prin urmare, el ramane sub puterea celuilalt mandat de arestare. In mod firesc, asteptam hotararea si in acel dosar, in functie de care, sigur, vom proceda potrivit prevederilor legale. Cand va scapa si de acel mandat, vom discuta", a precizat Tudorel Toader, la Antena 3, la intrarea in Ministerul Justitiei.

Intrebat despre situatia Elenei Udrea, a lui Puiu Popoviciu, a Alinei Bica si a lui Sebastian Ghita, Toader a aratat ca, indiferent de nume, toti trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie, relateaza Agerpres.

"Nu trebuie sa facem deosebire intre x si z, intre un inculpat sau altul, pentru ca, spune Constitutia, toti suntem egali in fata legii, toti trebuie sa raspundem in aceleasi conditii prevazute de lege, dupa cum toti trebuie sa beneficieze, cei aflati in situatia de care vorbiti, trebuie sa beneficieze de aceleasi garantii procedurale pana cand se bucura de prezumtia de nevinovatie. Prin urmare, fara sa spuneti un nume sau altul, toti cei aflati in ipoteza in care sunt urmariti penal, in care sunt condamnati in prima instanta, in care sunt condamnati definitiv, trebuie tratati cu aceeasi masura de garantare a prezumtiei de aparare a drepturilor, libertatilor fundamentale. Daca cineva are un nume mai sonor datorita presei, dumneavoastra in principal, sau altul pe care nu il stim, daca se afla se afla in aceeasi ipoteza, sunt supusi acelorasi exigente legale", a spus Toader.

Joi, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat pe fostul deputat Sebastian Ghita in dosarul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete.

Potrivit deciziei instantei, Sebastian Ghita a fost achitat pentru doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

Totodata, in cazul lui Ghita, instanta a dispus revocarea mandatului de arestare preventiva, ridicarea sechestrului pus pe bunurile lui si restituirea cautiunii de 54 milioane lei.