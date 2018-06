„Clanul Dragnea este pregatit sa dea foc tarii. Avem informatii aproape certe ca Dragnea va declansa procedura de demitere a presedintelui Romaniei in cursul saptamanii viitoare si ca este sprijinit in acest demers de Tariceanu si de acolitii sai”, a declarat, joi, Ludovic Orban, potrivit Digi24.

„Obiectivele demararii procedurii de demitere sunt: controlul asupra Parchetelor, controlul asupra Serviciilor de informatii, promulgarea legilor Justitiei si a Codurilor, Codul de procedura penala si Codul penal, in formula anti-Justitie pregatita de majoritatea guvernamentala”, a mai declarat liderul PNL.

Ludovic Orban a vorbit si de „o disperare” a presedintelui PSD in perspectiva sentintei pe care o asteapta saptamana viitoare de la magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. „Disperarea lui Dragnea il face sa apeleze la o masura extrema si din dorinta de a pune o presiune suplimentara asupra completului care urmeaza sa pronunte sentinta in dosarul sau”, a declarat liderul PNL.

Orban a invocat si riscul producerii unor „convulsii sociale” in Romania daca PSD-ALDE vor merge pana la capat cu planul suspendarii. „O astfel de decizie politica risca sa creeze o criza fara precedent in Romania, sa declanseze convulsii sociale. Deja tensiunea in societate este la un nivel ingrijorator, iar declansarea procedurii de demitere a presedintelui risca sa genereze o escaladare a divizarii in societate si convulsii sociale ale caror rezultate nimeni nu poate sa aiba vreo predictie”, a sustinut liderul PNL.

„PNL atrage atentia fiecarui roman ca urmatoarele doua saptamani sunt decisive pentru drumul pe care va evolua Romania. Suntem in fata unei alegeri decisive pentru Romania: acceptam ca clanul Dragnea sa captureze integral Romania sau ne luptam pentru democratie, pentru apartenenta Romaniei la spatiul euroatlantic, pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale din Romania si pentru apararea valorilor si principiilor care stau la baza democratiei si economiei de piata”, a mai spus Orban.