La iesirea de la sedinta CSM, Toader a fost intrebat despre declaratia sefului statului potrivit careia "nu putem sa avem un superministru care dicteaza presedintelui ce sa faca", el raspunzand: "A zis bine!".

"Lucrurile au fost scrise intr-o motivare a deciziei CCR si ele trebuie sa primeasca un raspuns. Nu putem sa stam si sa ne intrebam: bun, si acum ce-i cu procurorii, si acum ce-i cu lupta anticoruptie? Nu, lupta anticoruptie trebuie sa continue, procurorii trebuie sa fie independenti, in niciun caz nu pot fi controlati politic, nu putem sa avem un superministru care dicteaza presedintelui ce sa faca. Deci, aceste lucruri sunt foarte importante de lamurit, altfel ramanem cu o incertitudine care agraveaza lucrurile, in loc sa le lamureasca", a declarat Iohannis, marti, intrebat daca o eventuala demisie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ar detensiona situatia.

Klaus Iohannis a mai spus ca presedintele nu trebuie sa execute ce spune ministrul, referitor la discutiile privind decizia CCR in cazul revocarii sefei DNA.

"Toata dezbaterea a pornit in jurul luptei anticoruptie si atunci, sigur, se pune intrebarea legitima: daca atatia politicieni sunt nemultumiti cu lupta anticoruptie, daca au fost atatea discutii mai este nevoie de lupta anticoruptie in Romania? Aici raspunsul meu este ferm si clar: Romania are nevoie de lupta anticoruptie, ea trebuie dusa cu toata fermitatea si romanii trebuie sa aiba incredere ca aceasta este o lupta dreapta. Avem un nou superministru al Justitiei care decide si presedintele executa?! Fara sa se tina seama de avizul CSM?! De unde vine urmatoarea intrebare: ce mai este CSM? Cum poate CSM sa-si indeplineasca rolul principal pe care il are, conform Constitutiei, de garantare a independentei Justitiei, daca CSM nici nu mai conteaza in procedura de demitere a unui procuror, unui procuror-sef. Iata intrebari la care, incet, incet trebuie sa inceapa sa raspunda si unii, si altii. Sunt intrebari care trebuie sa primeasca un raspuns dupa o dezbatere publica, clara, sanatoasa, extinsa si eu sunt dispus sa pun aceste intrebari intr-o dezbatere publica si romanii trebuie sa aiba incredere ca aceasta este o lupta dreapta", a sustinut presedintele, potrivit Agerpres.