"Potrivit dispozitiilor legale in vigoare si acum, atunci cand unul dintre membrii completului este in imposibilitate de prezentare, va semna, dupa caz, presedintele completului, presedintele instantei. Am vazut si eu procesul legislativ, sunt multe chestiuni discutabile, dar trebuie sa plecam de la premisa ca aceasta este o prima forma, urmeaza ca procedura de legiferare sa fie continuata. Noi, atunci cand am simtit ca anumite dispozitii legale nu sunt in conformitate cu dispozitiile constitutionale sau nu sunt coroborate cu alte texte de lege, am facut observatii si scrise, asteptam sa vedem acum forma finala de la ultima Camera si vom actiona in consecinta", a spus Tarcea, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Ea a precizat ca trebuie asteptata forma finala a proiectului si a dat exemplul modificarilor la Codul de procedura civila.

"Am inteles si eu ca este introdus un nou motiv de revizuire, dar vreau sa va reamintesc faptul ca anul trecut a existat o modificare similara, in Codul de procedura civila, in care se intentiona revizuirea tuturor hotararilor pronuntate inainte de intrarea in vigoare a propunerilor legislative. Acel proiect de lege a fost atacat la Curtea Constitutionala, de Inalta Curte, iar Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale aceste dispozitii legale. Prin urmare, avem un precedent", a mai spus Tarcea.

Presedintele ICCJ considera ca exista riscul unui impact negativ in cazul in care s-ar introduce o prevedere prin care sa poata fi revizuite hotararile ramase definitive.

"Exista riscul unui impact negativ, pentru ca daca s-ar accepta ideea ca pot fi revizuite toate hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a unei noi legi, va dati seama ce ar insemna aceasta asupra volumului de activitate. Toata lumea isi va exercita dreptul la revizuire si vor fi atacate toate hotararile pronuntate de la intrarea in vigoare a Constitutiei si pana acum, ceea ce cred ca e un dezastru din toate punctele de vedere, ca sa nu mai vorbim de faptul ca este subminata ideea de stabilitate a hotararilor juridice", a afirmat Tarcea, potrivit Agerpres.