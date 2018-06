Ministrul Justitiei spune ca, asa cum un profesor de fizica nu cunoaste elemente de natura constitutionala, nici el nu cunoaste elemente de fizica.

"Nu cred ca presedintele sau orice roman cu o abordare elementara are nevoie sa ii spuna ministrul Justitiei vedeti ca deciziile Curtii Constitutionale sunt definitive, sunt obligatorii, produc efectele, obligatii juridice, de la momentul publicarii in Monitorul Oficial. Admit ideea a faptului ca un profesor de fizica sa nu cunoasca notiuni de finete juridica de natura constitutionala, eu la randul meu, ca jurist, nu cunosc elemente de fizica, decat acelea cu am ramas din liceu. Dar presedintele are consilieri, ca de aia ii are, ca sa fie de specialitate si sa il consilieze cu promptitudine si in mod corect aupra efectelor pe care le produce decizia, asupra obligatiilor care ii revin din respectiva decizie si asupra riscurilor pe care le genereaza nerespectarea deciziei", a declarat Tudorel Toader la un post tv.

De asemenea, ministrul Justitiei a tinut sa prcizeze ca statul de drept trebuie consolidat, nu "pus sub semnul intrebarii" si ca nu se poate ca o decizie sa fie respectata doar daca este favorabila.

"Noi trebui sa consolidam statul de drept, si nu sa-l punem sub semnul intrebarii. Azi respectam o decizie ca ne convine, maine nu o respectam, ca nu ne convine, la fel cu o lege, la fel cu o ordonanta de Guvern. Pentru ca, daca cel de la varful piramidei statului de drept desconisdera instanta de contencios constitutional, atunci moralmente acelasi demnitar nu mai are nicio cadere sa ceara romanului sa respecte o lege. Eu am auzit o delcaratie a dansului, dar nu cred ca a vrut sa dea acest sens. Un jurnalist l-a intrebat: Dumneavoastra respectati Constitutia? El zis: sigur ca da, eu veghez la respectarea Constitutiei. Sigur intr-o interpretare riguroasa ai putea deduce ceea ce eu nu cred ca a gandit domnul presedinte, ca dansul vegheaza ca altii sa respecte Constitutia", a mai adaugat Tudorel Toader, potrivit stirileprotv.ro