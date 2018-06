Cel care a dezvaluit cine s-ar afla in spatele acestei campanii a fost fostul presedinte al PSD, VIctor Ponta, intr-o postare pe Facebook.

"Ii rog pe fostii mei colegi din PSD Tulcea, Constanta, Giurgiu, Mehedinti si din alte judete sa stearga repede aceasta mizerie care a fost postata de la Sediul Central al PSD pe conturile organizatiilor locale.

Oamenii nu stiu (asa cum stiu eu) ca aceste materiale mincinoase, manipulatoare si absolut mizerabile sunt gandite si postate direct de la Sediul Central din K10 (n.r Soseaua Kiseleff, nr. 10, unde este sediul PSD) de un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamt (numele lui este George Harabagiu, nu poate fi numit “sobolan” ca nu trebuie jigniti sobolanii si asculta doar de “Dom Presedinte”)!", a scris Ponta.



Chestionat de catre pressone.ro in legatura cu aceste postari, George Harabagiu s-a pierdut in explicatii.

"Nu exista in acest moment nicio dovada din care sa rezulte foarte clar ca as fi indemnat, as fi vorbit, as fi comunicat, as fi transmis prin orice fel de mijloc, orice fel de mijloc, o astfel de informatie. Din punctul meu de vedere, am auzit tot felul de informatii, mi se pare jenant, sincer. Deci... cum sa convingi niste oameni, explicati-mi, cum sa-i convingi? A, deci eu sa fi iesit undeva public si sa spun: bai, fratilor, incepand de astazi, huiduielile respective nu sunt pentru X, sunt pentru Y. Niciodata. Stiti sa fi spus eu asta?", a declarat Harabagiu pentru Pressone.