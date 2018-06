"Nu stiu cat este de relaxat (presedintele n.r.). Categoric, in acest moment, pentru ca nu a iesit sa spuna 'Nu respect decizia Curtii Constitutionale' nu exista un motiv de suspendare, dar daca termenul, asa cum spuneam, nu va fi rezonabil si nu va aplica aceasta decizie a Curtii, atunci cu certitudine va fi posibila o suspendare pe incalcarea Constitutiei", a declarat marti seara, la TVR, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

"De asemenea, sa vii sa spui ca nu exista statul paralel, pai pot sa-i dau eu un exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis vizavi si de infractori si de tot ceea ce a sustinut domnia sa astazi. Va aduceti aminte ca eu am avut un dosar penal, cu 4 infractiuni de luare de mita care constau nu in bani sau alte avantaje, ci in capital de imagine. Cu alte cuvinte, aveam increderea electoratului, deci eram tocmai buna de puscarie. Ei bine, vreau sa va spun ca eu, la vremea respectiva (...) eu am aplicat reteta de la Sibiu. Deci nu numai ca ne-am gandit noi ca asa ar trebui facut, dar am avut echipa de la Primaria Craiova care a mers la Primaria Sibiu si am respectat fix aceleasi proceduri. De unde rezulta paralelismul? Eu am ajuns cu catuse, domnul Klaus Iohannis a ajuns presedintele Romaniei si n-a mai contat, exact, in cazul dumnealui, adica n-a mai fost capitalul de imagine - luare de mita si deci infractiune", a adaugat Olguta Vasilescu, potrivit Stiri.tvr.ro.